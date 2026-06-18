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НовостиВ мире18 июня 2026 22:52

Лидеры ЕС призвали нарастить оборонную готовность Европы к 2030 году

В Европе намерены усилить защиту сухопутных, воздушных и морских границ Союза
Анна ПЕТРОВА
Лидеры ЕС призвали нарастить оборонную готовность Европы к 2030 году

Лидеры ЕС призвали нарастить оборонную готовность Европы к 2030 году

Фото: REUTERS.

Главы стран ЕС договорились о необходимости наращивать военные возможности Союза и к 2030 году существенно повысить его обороноспособность.

«Перед лицом серьезных угроз безопасности и вызовов... оборонная готовность Европы должна быть решительно усилена к 2030 году», — говорится в сообщении по итогу саммита.

Главы государств и правительств ЕС заявили о необходимости оперативно закрыть ключевые недостатки в военном потенциале, снизить зависимость от внешних поставщиков и ускорить реализацию уже утвержденных инициатив в области обороны.

Отдельно в итоговом заявлении говорится о важности укрепления защиты всех видов границ Евросоюза: наземных, воздушных и морских.

При этом европейские лидеры подтвердили, что для государств, состоящих в НАТО, основой совместной обороны продолжает оставаться Североатлантический альянс.

Кроме этого, на саммите ЕС не пришли к решению по кандидатуре переговорщика с Россией.