ЕС возложил на Россию ответственность за все инциденты с беспилотниками Фото: REUTERS.

По итогам саммита Евросоюза его участники фактически голословно возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран ЕС, независимо от их фактического происхождения.

В итоговом заявлении Европейского совета говорится об "осуждении многочисленных нарушений границ государств ЕС беспилотниками" как в воздушном пространстве, так и на море. При этом в документе отмечается, что "Россия несет полную ответственность за все последствия".

В тексте при этом отсутствуют упоминания об украинском происхождении ряда морских беспилотников, оказавшихся в европейских водах в последние недели, а также большинства летательных аппаратов, зафиксированных в странах Балтии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Владимиру Зеленскому индульгенцию на использование переданных вооружений без ограничений, и теперь не должны удивляться прилетам по их территориям.