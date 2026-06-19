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НовостиВ мире19 июня 2026 0:07

Активистка Райски: неонацисты вербуют европейцев на молодежных мероприятиях

Молодежь в Европе вовлекают в радикальные движения через спорт и концерты
Мария ПАНЮТИНА
Райски: неонацисты вербуют европейцев на молодежных мероприятиях

Райски: неонацисты вербуют европейцев на молодежных мероприятиях

Фото: REUTERS.

Международная неонацистская организация Blood & Honour* использует культурные и спортивные мероприятия в Европе для вербовки молодежи. Об этом заявила финская активистка Салли Райски в интервью РИА Новости.

Активистка уточнила, что структура активно взаимодействует с небольшими локальными группами и сосредоточена на привлечении новых участников на спортивных соревнованиях или музыкальных мероприятиях.

"Их там подхватывают, а потом уже используют в своих целях, например, для распространения идеологии", - сказала Райски.

Ранее KP.RU сообщал, что в Финляндии прошел концерт, на котором открыто демонстрировалась нацистская символика и использовались соответствующие лозунги. Мероприятие в городе Йювяскюля провела Blood and Honour*.

*- организация признана экстремистской и запрещена на территории России