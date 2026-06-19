В России готовят изменения в программе семейной ипотеки: что будет с кредитными лимитами

Лимиты по семейной ипотеке могут вырасти с 1 июля Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

"Основным позитивным вектором [корректировки программы], скорее всего, станет увеличение кредитных лимитов, что позволит семьям приобретать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям", - сказал он в интервью ТАСС.

Кошелев отметил, что действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне стали покупать жилье без использования ипотеки чаще, чем в кредит. По результатам исследования "РИАМО", в стране все еще наблюдаются высокие цены на рынке жилье, а общее количество сделок снижается.