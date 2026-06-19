Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 июня 2026 0:55

В 29 лет умер Тэй Кит, продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта

Продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта умер в возрасте 29 лет в своем доме в США
Мария ПАНЮТИНА
В 29 лет умер Тэй Кит, продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта

В 29 лет умер Тэй Кит, продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта

Фото: REUTERS.

Умер Тэй Кит, американский музыкальный продюсер, известный по сотрудничеству с рэперами Трэвисом Скоттом и Дрейком. Ему было 29 лет. Об этом сообщила полиция США.

"Признаков насильственной смерти в деле о смерти 29-летнего Брайтавиуса Чемберса, также известного как номинированный на премию "Грэмми" музыкальный продюсер Тэй Кит, не обнаружено", - говорится в заявлении.

Правоохранители уточнили, что тело Кита было обнаружено 18 июня днем в собственной квартире. Причина смерти будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее KP.RU сообщал о смерти американского певца и комика Оливера Три. Он погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей в Рио-де-Жанейро. В небе над городом столкнулись два вертолета, в одном из которых находился исполнитель. Оливеру было 32 года.