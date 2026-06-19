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НовостиВ мире19 июня 2026 1:03

Макрон признался, что регулярно пользуется ИИ-инструментами

Президент Франции заявил, что решения за него ИИ не принимает
Мария ПАНЮТИНА
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что регулярно использует нейросети в повседневной работе и для различных задач. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 2.

"Я использую его [искусственный интеллект], конечно, для множества целей", - сказал французский лидер.

При этом Макрон подчеркнул, что не передает выполнение своих обязанностей инструментам ИИ и не перекладывает на них принятие решений.

Напомним, лидер США Дональд Трамп часто пользуется нейросетями. Он опубликовал ИИ-сгенерированное изображение, на котором восемь бывших американских чиновников изображены в тюремных робах.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин лично не использует ИИ в своей повседневной деятельности, однако технологии активно применяются для обеспечения работы его администрации.