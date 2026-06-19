Вэнс отменил вылет в Швейцарию, там он должен был подписать сделку с Ираном Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не вылетать в Швейцарию в пятницу, 19 июня. Там он должен был подписать меморандум с Тегераном. Об этом информирует Белый дом.

«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», — говорится в сообщении.

При этом в администрации США рассчитывают, что технические консультации с иранской стороной начнутся в ближайшее время.

Вэнс также назвал меморандум о взаимопонимании небольшим документом общего характера.

18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил, что США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании в виде 14 пунктов.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, Вашингтон готов к применению силы, если Иран нарушит условия договоренностей.