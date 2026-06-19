Польша вновь прогнулась под Киев: визит Зеленского в Гданьск означает проигрыш Варшавы

Моравецкий заявил, что Польша проиграла, одобрив визит Зеленского в Гданьск Фото: REUTERS.

Польша в очередной раз пошла на уступки Киеву, согласившись на визит Владимира Зеленского в Гданьск для участия в украинской конференции. Об этом сообщил бывший премьер министр Польши Матеуш Моравецкий для RMF24.

«Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла. <…> Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение», — сказал Моравецкий.

Как заявил Моравецкий, его Партия европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте подготовила проекты по восстановлению Украины. Однако действующее правительство во главе с Дональдом Туском, по его словам, «предало их огню».

В Гданьске 25–26 июня пройдет международная конференция Ukraine Recovery Conference 2026, соорганизаторами которой выступают правительства Польши и Украины.

В последнее время в отношениях Варшавы и Киева заметен разлад. По словам профессора Варшавского университета Адама Веломски, Зеленский планирует извлечь политическую выгоду из ухудшения отношений с Польшей.