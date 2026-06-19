В России могут установить стандарт на зарплаты медиков: что известно

В Госдуме хотят установить стандарт зарплаты для медработников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили закрепить минимальную зарплату для среднего и младшего медицинского персонала в госучреждениях на уровне 150% от средней региональной зарплаты. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.

Официальное обращение направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

«Ситуация недопустимая, и поэтому мы предлагаем ввести минимальный гарантированный стандарт оплаты труда», — сказал депутат для РИА Новости.

Как подчеркивается, введение такого стандарта зафиксирует нижнюю планку оплаты медицинского труда на федеральном уровне, которая не может быть снижена в любом регионе.

Миронов добавил, что в сфере здравоохранения сохраняется серьезное неравенство в оплате: зарплата медработника определяется не столько его профессионализмом, сколько экономикой того субъекта, где он работает.

До этого в ГД предлагали расширить льготы госслужащих на учителей и врачей.