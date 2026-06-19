Россиян обманывают при аренде квартир и отелей: мошенники генерируют фото с помощью ИИ

Мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды Фото: REUTERS.

Мошенники все чаще используют нейросети для создания фальшивых объявлений об аренде жилья. Об этом сообщила РИА Новости юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Юрист отметила, что злоумышленники генерируют реалистичные изображения "идеальных" квартир, домов и апартаментов. Затем аферисты размещают их на сайтах объявлений и для убедительности подделывают документы о праве собственности.

После получения предоплаты за бронирование злоумышленники прекращают связь с клиентом. Браун отметила, что с помощью искусственного интеллекта мошенники создают несуществующие отели и туристические комплексы, а отзывы о них нередко пишутся чат-ботами.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пугают россиян отменой рейсов на курорты. Аферисты активно атакуют граждан сообщениями о том, что их летний отдых может якобы сорваться из-за "вспышки ротавируса" или "политических волнений".