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НовостиОбщество19 июня 2026 2:50

Россиян обманывают при аренде квартир и отелей: мошенники генерируют фото с помощью ИИ

Юрист Браун: мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды
Мария ПАНЮТИНА
Мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды

Мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды

Фото: REUTERS.

Мошенники все чаще используют нейросети для создания фальшивых объявлений об аренде жилья. Об этом сообщила РИА Новости юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Юрист отметила, что злоумышленники генерируют реалистичные изображения "идеальных" квартир, домов и апартаментов. Затем аферисты размещают их на сайтах объявлений и для убедительности подделывают документы о праве собственности.

После получения предоплаты за бронирование злоумышленники прекращают связь с клиентом. Браун отметила, что с помощью искусственного интеллекта мошенники создают несуществующие отели и туристические комплексы, а отзывы о них нередко пишутся чат-ботами.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пугают россиян отменой рейсов на курорты. Аферисты активно атакуют граждан сообщениями о том, что их летний отдых может якобы сорваться из-за "вспышки ротавируса" или "политических волнений".