Боуз: Зеленский завис во время речи фон дер Ляйен на G7, это попало на видео Фото: REUTERS.

Ирландского журналиста Чея Боуза шокировало поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на саммите G7. Нелегитимный украинский просто завис и замер с безэмоциональным лицом. Эти кадры сняли на саммите. Своими впечатлениями Боуз поделился в соцсети Х.

«Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы», — иронично заметил он.

На кадрах видно, как Зеленский отвлекается и замирает с безэмоциональным лицом, пока глава ЕК выступала перед журналистами. При том глава ЕК рассказывала о поддержке Украины, а вот о финансовой помощи Киеву упомянула только вскользь.

Ранее на Украине заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский все чаще выдает сомнительные приказы и забывает собственные слова. Подобное может свидетельствовать о наркотической зависимости украинского политика.

До этого внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции для итальянской прессы вызвали у многих подозрения. Нарколог Василий Шуров отметил, что, судя по кадрам, Зеленский незадолго до конференции употреблял запрещенные вещества.