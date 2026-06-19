Россиянам рассказали о влиянии цифрового рубля на наличные

Трачук: цифровой рубль перераспределит использование безналичных и наличных Фото: Shutterstock.

Появление цифрового рубля изменит баланс между наличным и безналичным обращением — деньги начнут перераспределяться между этими формами. Об этом сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.

«С одной стороны, цифровой рубль, по определению Банка России являясь третьей формой национальной валюты, напрямую не конкурирует с другими формами. С другой стороны, он приведет к перераспределению использования безналичных и наличных», — пояснил он для РИА Новости.

Как данным Банка России, сейчас в стране существуют две формы национальной валюты — наличная и безналичная. Цифровой рубль становится третьей формой, дополняющей их.

Трачук добавил, что оценить фактическое воздействие цифрового рубля на спрос на банкноты пока сложно. Вместе с тем, по его словам, имеющиеся у Гознака IT-наработки и экспертиза в кибербезопасности открывают возможности для участия в этой сфере.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании с выручкой свыше 120 млн рублей будут обязаны предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями.