Угрожавшего Калининграду главу МИД Литвы могут отправить в отставку: Науседа поставил условия

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис Фото: IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, известный резкими высказываниями в адрес России, сможет сохранить свой пост при условии прогресса в отношениях с Китаем. Об этом заявил литовский лидер Гитанас Науседа.

Президент Литвы уточнил, что дальнейшая работа Будриса будет зависеть от результатов в вопросах нормализации контактов с КНР и реализации договоренностей с Тайванем.

"Если они будут удовлетворительными, все будет в порядке, то, я надеюсь, господин Будрис сможет остаться на своем посту. Если нет, то мы посмотрим на этот вопрос по-другому", - сказал он в интервью LRT.

Напомним, Будрис подвергается критике за открытые призывы НАТО наносить удары по российским объектам в Калининградской области. В частности, по базам ПВО и ракетным комплексам.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что по российской военной доктрине блокировка любого субъекта Федерации приравнивается к объявлению войны. По его словам, если будет закрыт транзит в Калининградской области, то сама Литва может лопнуть.