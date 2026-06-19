Приостановленное из-за болезни дело блогера Лерчек передали другому судье. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Уголовное дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которое приостановили до ее выздоровления от рака желудка четвертой стадии, передали для рассмотрения другому судье. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дело передали от судьи Екатерины Кузьминой, приостановившей его, судье Джемалу Курбанову. Адвокаты Лерчек отказались комментировать передачу дела, заявив, что о смене судьи адвокаты уведомляются официально. Но они никаких документов не получали.

На днях в один из судов Москвы поступил документ, направленный столичными прокурорами, о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Поводом для повторной экспертизы стало обращение москвичей, которые обратили внимание, что несмотря на рак, Лерчек не просто цветет, но еще и активно занимается в спортзале, поднимая тяжести.

Кроме того, известный телеведущий Отар Кушанашвили публично выразил сомнения относительно информации о том, что Лерчек проходит лечение в НИИ клинической онкологии имени Н. Н. Блохина. Он отметил, что тоже лечится на том же 22-м этаже в НИИ Блохина. Но когда он спросил, никто не был в курсе, что там лечится и какой-то блогер.