В Кемеровской области нашли погибшей пропавшую девятилетнюю девочку. Фото: «ЛизаАлерт».

Пропавшая три дня назад в деревне Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области девятилетняя девочка найдена погибшей. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«В Уфимцево Промышленновского района Кемеровской области на третьи сутки безостановочных поисков обнаружена погибшей девятилетняя девочка», — указано в официальном сообщении отряда.

Ребенок не вернулся домой еще 16 июня. Все это время в районе вели непрерывные поиски, в которых принимали участие волонтеры, сотрудники экстренных служб и кинолог с собакой.

Напомним, было возбуждено дело об исчезновении школьницы в деревне Уфимцево. Она пропала, отправившись гулять к реке, и с тех пор ее никто не видел. Поисковые работы также вели специалисты водного направления из Новосибирска и беспилотники.