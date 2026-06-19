В США раскрыли личность организатора сорванного теракта на турнир UFC в Белом доме

Организатором сорванного теракта в Белом доме был нелегал из Мексики Фото: REUTERS.

Организатором неудавшегося теракта с использованием беспилотников на турнире UFC в Белом доме оказался нелегальный мигрант из Мексики. Об этом официально заявило Министерство внутренней безопасности США в социальной сети X.

«Предполагаемый организатор несостоявшегося теракта против UFC Freedom 250, нелегальный мигрант Абрахам Эрмосильо Альварес из Мексики планировал, организовывал и координировал готовившееся нападение», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, Альварес въехал в США по туристической визе B2 еще в 2001 году и остался в стране после истечения срока ее действия. Во время президентства Барака Обамы он получил защиту от депортации в рамках программы DACA, которая распространяется на лиц, нелегально прибывших в США в детском возрасте.

Напомним, версии следствия, злоумышленники готовили циничную и кровопролитную атаку в Белом доме. Они собирались атаковать турнир при помощи начиненных взрывчаткой беспилотников, сорвать поединок и спровоцировать панику. После этого направить эвакуирующуюся из здания толпу под огонь заранее расставленных снайперов.