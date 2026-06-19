Politico: тема переговоров с Россией разделила лидеров ЕС на два лагеря. Фото: Michael Kappeler/GLOBAL LOOK PRESS

Тема переговоров с Россией разделила глав стран Евросоюза на два лагеря. Одни поддерживают начало диалога, другие уверены, что пока не время. Об этом со ссылкой на диписточники сообщает Politico.

В частности, противниками контактов с Москвой ожидаемо стали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Они уверены, что пока налаживать мосты с Россией рано, но как только придет подходящее время, инициатива переговоров должна будет исходить от «евротройки» в лице Парижа, Лондона и Берлина.

При этом Прибалтийские страны негативно оценили тот факт, что им ничего не сказали о контактах руководства Евросоюза с Россией.

При этом глава МИД России Сергей Лавров отметил, что истинная цель европейских лидеров заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении действующего режима в Киеве. Дипломат уточнил, что заявления о готовности к диалогу с Москвой со стороны ЕС являются тактическим прикрытием и элементом геополитической стратегии Запада.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Евросоюза лишь делают вид, что хотят дипломатического решения украинского кризиса. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что на деле же они продолжают подталкивать Киев к боевым действиям.