Медик рассказал об «абсолютном отчаянии» у украинских военных

Медик ВС РФ Мицар заявил, как увидел настоящее отчаяние у пленного военного ВСУ Фото: REUTERS.

Военный медик группировки «Восток» с позывным «Мицар» сообщил РИА Новости, что во время оказания помощи группе раненых взятых в плен украинских военных впервые столкнулся с проявлением, которое охарактеризовал как «абсолютное отчаяние».

По его словам, на одну из позиций российских войск доставили восемь раненых военнослужащих ВСУ в возрасте около 30–35 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести и получили необходимую медицинскую помощь.

Как отметил медик, один из пленных сразу привлек его внимание. Этот мужчина не разговаривал и выглядел полностью подавленным.

«Я впервые увидел отчаяние. Не как психическое искажение, а абсолютное отчаяние», — рассказал «Мицар».

По мнению военного медика, такое состояние было связано не с самим фактом пленения, а с пережитым украинским солдатом во время боевых действий на передовой.

Накануне стала известна история одного из взятых в плен украинских военных. Василий Корж заявил, что планирует переехать в Россию с семьей и начать новую жизнь. Он призвал военнослужащих Украины сдаваться в плен российским войскам.