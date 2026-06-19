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НовостиПроисшествия19 июня 2026 5:01

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 133 дрона ВСУ над регионами страны

Силы ПВО России отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 133 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 133 дрона ВСУ над регионами страны

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 19 июня сбили 133 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что системы ПВО работали над Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом и Черным морем.

В ночь на 18 июня над Россией было сбито 555 дальнобойных дронов. Над столичным регионом — 180. Предположительно, что и остальные были предназначены для Москвы, но были сбиты над другими регионами.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что атака дронов ВСУ на Москву ночью 18 июня стала самой массированной за два года. Силы ПВО РФ сбили более 190 беспилотников противника.

Также сообщалось, что в бригаде БАРС-«Москва» создаются сотни мобильных огневых групп, которые будут охотиться на вражеские беспилотники.