В Европе заявили об опасности экстремизма среди молодых украинских беженцев

DR: в Дании обеспокоены ростом экстремизма среди молодых украинских беженцев Фото: REUTERS.

Власти датских коммун и представители правоохранительных органов выражают серьезную тревогу в связи с ростом праворадикальных настроений среди учащейся и неформальной молодежи из числа украинских беженцев. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания DR со ссылкой на главу Центра документации и противодействия экстремизму (CDE) Дании Кеннета Смидта Хансена.

По словам руководителя CDE, начиная с весны этого года ведомство получило целый ряд официальных обращений и жалоб, касающихся поведения молодых людей, прибывших с Украины.

Среди основных причин для беспокойства выделяют агрессивную риторику и постоянные публичные высказывания, направленные против различных меньшинств. Обращают внимание и на специфический стиль одежды: использование элементов гардероба с ультраправой символикой. Глава ведомства призвал воспринять эту тенденцию со всей серьезностью и пресечь ее как можно раньше, пока она не перешла в открытое насилие.

«Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы», - отметил чиновник.

Ранее в Германии призвали выслать всех украинских беженцев. Глава фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер заявила о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий», которые не хотят интегрироваться.