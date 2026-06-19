В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Мадьяром

Ушаков: Путин сейчас не планирует разговора с Мадьяром Фото: REUTERS.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока не планируется», — передает РИА Новости ответ представителя Кремля.

При этом Ушаков подчеркнул, что отсутствие запланированных переговоров на высшем уровне не означает заморозку двусторонних отношений. По его словам, дипломатическое взаимодействие между государствами сохраняется в полном объеме.

«У нас работает посольство в Будапеште, у них посольство в Москве. Постоянно контакты проходят», — отметил помощник президента.

Ранее лидер победившей на выборах венгерской оппозиционной партии «Тиса» заявил о своем желании поговорить с президентом России. По словам венгерского политика, он хотел бы пообщаться с российским лидером на тему условий, а также стоимости действующих соглашений Будапешта и Москвы в энергетике, в том числе по атомной электростанции АЭС «Пакш-2».