В Донецке задержан лжесотрудник ФСБ, угрожавший пистолетом работнице ПВЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силовики задержали в Донецке мужчину, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и угрожал пистолетом работницам пункта выдачи заказов. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ по ДНР сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы заинтересовались историей после того, как в Сети появилось видео из ПВЗ, на кадрах которого мужчина назвался сотрудником ФСБ и угрожал работнице ПВЗ, размахивая пистолетом.

Благодаря совместным действиям силовиков и правоохранительных органов хулиган был установлен и задержан. Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей и ждет принятия процессуального решения.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России поймали в Рязани 24-летнего молдаванина, который занимался разведывательной деятельностью в интересах Главного управления разведки (ГУР) ВСУ. Взамен ему обещали показать Париж.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, который пытался, заранее зная о секретности изделия, приобрести военную продукцию для дальнейшей перепродажи.