Лавров заявил, что ЕС хочет подморозить конфликт на Украине для введения войск Фото: REUTERS.

Европейские столицы хотят подморозить конфликт на Украине, чтобы затем ввести туда воинские контингенты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приведены в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Как отметил дипломат, цель Евросоюза заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении режима Владимира Зеленского. Именно поэтому в Европе добиваются скорейшего прекращения огня. Так ЕС хочет не допустить окончательного краха ВСУ на передовой.

«Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"», — подчеркнул глава МИД РФ.

Немногим ранее Сергей Лавров заявил, что созданная в Европе для отправки войск на Украину «коалиция желающих» пытается создать видимость решительности. По словам министра, такое объединение вскоре может превратиться в «коалицию отжелавших». Лавров также отметил, что национальные интересы европейских стран невозможно удовлетворить навязыванием реваншистской и милитаризованной политики.