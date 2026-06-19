Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июня 2026 5:59

Лавров заявил, что ЕС хочет подморозить конфликт на Украине для введения войск

Лавров отметил, что ЕС хочет сохранить режим Зеленского на Украине
Марк СОКОЛОВ
Лавров заявил, что ЕС хочет подморозить конфликт на Украине для введения войск

Лавров заявил, что ЕС хочет подморозить конфликт на Украине для введения войск

Фото: REUTERS.

Европейские столицы хотят подморозить конфликт на Украине, чтобы затем ввести туда воинские контингенты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приведены в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Как отметил дипломат, цель Евросоюза заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении режима Владимира Зеленского. Именно поэтому в Европе добиваются скорейшего прекращения огня. Так ЕС хочет не допустить окончательного краха ВСУ на передовой.

«Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"», — подчеркнул глава МИД РФ.

Немногим ранее Сергей Лавров заявил, что созданная в Европе для отправки войск на Украину «коалиция желающих» пытается создать видимость решительности. По словам министра, такое объединение вскоре может превратиться в «коалицию отжелавших». Лавров также отметил, что национальные интересы европейских стран невозможно удовлетворить навязыванием реваншистской и милитаризованной политики.