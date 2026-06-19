SpaceX предупредила о риске «глобальных помех» на Украине из-за новых ограничений ЕС

FT: SpaceX предупредила ЕС о риске сбоев связи на Украине Фото: REUTERS.

Компания SpaceX Илона Маска направила официальное предупреждение властям ЕС. В нем говорится, что планы Брюсселя по ограничению доступа к радиочастотному спектру могут вызвать глобальные помехи и нарушить работу критически важной спутниковой связи, в том числе на территории Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании.

Конфликт интересов разгорелся вокруг майской инициативы ЕС. Еврокомиссия предложила зарезервировать часть частотного диапазона, предназначенного для прямого подключения смартфонов к спутникам (технология Direct-to-Cell), исключительно за европейскими провайдерами. Такой шаг фактически заблокирует доступ к рынку для американских и китайских игроков, включая Starlink от SpaceX.

В своем обращении к европейским чиновникам SpaceX подчеркивает, что такого рода протекционизм игнорирует экономические и технические реалии, ставя страну регистрации оператора выше здравого смысла.

«Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине», — приводит издание текст документа.

На данный момент предложение Еврокомиссии не утверждено. Его еще предстоит согласовать со странами-членами ЕС и Европарламентом. Источник, близкий к SpaceX, сообщил, что компания рассчитывает скорректировать позицию Брюсселя, опираясь на поддержку представителей космической отрасли и ряда европейских правительств.

Ранее Илон Маск сделал репост заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на личной странице в соцсетях. Речь шла о критике продвигаемом Францией в Евросоюзе законопроекте Chat Control по слежке за онлайн-перепиской.