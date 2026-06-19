«Период стремительного роста»: в Европе рассказали, как обстоит ситуация с беженцами Фото: REUTERS.

По отчёту Центра исследований миграции при фонде Rockwool (Берлин), число беженцев в Европе стабилизировалось к 2025 году после десятилетнего роста. Отмечается, что количество заявлений о предоставлении убежища сокращается второй год подряд. Об этом пишет издание Reuters.

В 2025 году в ЕС и Великобритании находились 9,59 млн беженцев и лиц, ищущих убежище, что близко к уровню 2024 года (9,58 млн). Этот рост намного скромнее относительно 2022 года. В 2025 году число заявлений о предоставлении убежища уменьшилось до 770 000 с 1,01 миллиона в 2024 и 1,1 миллиона в 2023.

«Период стремительного роста числа беженцев в Европе, похоже, подошел к концу», — заявил Томмазо Фраттини, заместитель директора института. Так он ответил на вопрос, как в Европе обстоят дела с беженцами.

Ранее KP.RU сообщил, что еще одна европейская страна устала принимать украинских беженцев. Речь идет об Ирландии. Там начали принимать законы, которые сделают эту страну менее привлекательной для переселения.