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НовостиВ мире19 июня 2026 6:18

Reuters: Соперники Тегерана встревожены мирным соглашением США с Ираном

Противники Ирана назвали соглашение Вашингтона и Тегерана «проклятием века»
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
Reuters: Соперники Тегерана встревожены мирным соглашением США с Ираном

Reuters: Соперники Тегерана встревожены мирным соглашением США с Ираном

Фото: REUTERS.

Сторонники Ирана приветствовали достигнутое соглашение между Вашингтоном и Тегераном, а вот противников - встревожила. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, везде, от Израиля до стран Персидского залива и ливанских группировок, соглашение называют «проклятием века». Ведь теперь Иран может стать более безопасным, более легитимным и в конечном счете более влиятельным.

Между тем, уже 19 июня стало известно, что переговоры Соединенных Штатов Америки и Ирана в Бюргенштоке, не состоятся, как планировалось ранее.

До этого в Белом доме проинформировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не вылетать в Швейцарию в пятницу, 19 июня. Там он должен был подписать меморандум с Тегераном. Там отметили, что логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой.