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НовостиВ мире19 июня 2026 6:25

12-летняя «жертва» оказалась на скамье подсудимых: школьница придумала, как выманить деньги у родителей

12-летняя девочка инсценировала похищение, чтобы вымогать деньги у родителей
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
12-летняя «жертва» оказалась на скамье подсудимых: школьница придумала, как побольше выманить денег у своих родителей.

12-летняя «жертва» оказалась на скамье подсудимых: школьница придумала, как побольше выманить денег у своих родителей.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Бразилии родители заявили о похищении 12-летней дочери, но выяснилось, что это инсценировка для вымогательства денег у семьи. Об этом пишет издание Odditycentral.

Отмечается, что школьница хотела прикинуться «жертвой», чтобы получить побольше денег у родителей, но оказалась на скамье подсудимых. Издание пишет, что около часа ночи поступило сообщение о ложном похищении 12-летней девочки из Итайополиса, штат Санта-Катарина, Бразилия. Девочка исчезла из дома и начала отправлять родителям сообщения о похищении, утверждая, что подвергалась угрозам и жестокому обращению.

Родители обратились в полицию, и отдел уголовных расследований города Мафра начал искать похищенную дочь. Около 11 утра пропавшая девочка отправила родителям сообщение с требованием выкупа, чтобы ее не убили. Через несколько часов полиция нашла ее живой в доме на сельской окраине Итайополиса.

Спецназ готовился освободить 12-летнюю девочку, но похитителей не оказалось. Во время допроса девочка призналась, что выдумала похищение, чтобы вымогать деньги у родителей. Девушку задержали за вымогательство. Её юный возраст вызывает вопросы о возможных юридических последствиях.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о похищении десятилетней девочки в Нижневартовске и потребовал доклад по этому делу. Бастрыкин отметил, что берет расследование этого дела под собственный контроль.