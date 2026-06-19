В Петербурге врач частной клиники девять месяцев домогался юной пациентки: мужчину арестовали

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего врача, который приставал к школьнице в одной из частных клиник города. Домогательства происходили с декабря 2023 года по август 2024 года. Об этом со ссылкой на следователей сообщает «КП - Петербург».
Отмечается, что приставания за этот период происходили не один раз.
«В ходе расследования были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются другие потерпевшие от действий обвиняемого», - сообщили собеседники издания.
Кроме того, в настоящее время следователи устанавливают возможных других потерпевших, а также все обстоятельства произошедшего по уже известным эпизодам.
Ранее в Ленинградской области 25-летняя учительница начальных классов задержана по подозрению в сексуальных домогательствах к 11-летнему школьнику.
До этого в Верхней Пышме разгорелся скандал вокруг элитной школы, где молодого учителя физики уличили в домогательствах к девочкам из седьмых классов.