В Петербурге врач частной клиники девять месяцев домогался юной пациентки: мужчину арестовали

В Петербурге врача частной клиники отправили в СИЗО за приставания к школьнице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего врача, который приставал к школьнице в одной из частных клиник города. Домогательства происходили с декабря 2023 года по август 2024 года. Об этом со ссылкой на следователей сообщает «КП - Петербург».

Отмечается, что приставания за этот период происходили не один раз.

«В ходе расследования были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются другие потерпевшие от действий обвиняемого», - сообщили собеседники издания.

Кроме того, в настоящее время следователи устанавливают возможных других потерпевших, а также все обстоятельства произошедшего по уже известным эпизодам.

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