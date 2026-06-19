Гигантский питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в Индонезии. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В индонезийской провинции Северное Малуку огромный питон длиной 7,8 метра напал на местную жительницу и проглотил ее. Об этом пишет издание AsiaOne со ссылкой на заявление местной полиции.

Трагедия произошла на прошлой неделе, 9 июня. Местная жительница отправилась в огород, расположенный всего в 300 метрах от ее дома. Она собиралась перегнать корову, но так и не вернулась. Через три часа, обеспокоенный ее долгим отсутствием муж пошел на поиски. Прибыв в сад, он обнаружил гигантскую змею с характерным вздутием.

Мужчина попытался спасти супругу. Используя садовый инвентарь, он убил и разрезал питона, после чего извлек тело жены из брюха пресмыкающегося. Однако помочь женщине было уже невозможно. Она скончалась на месте от удушья.

Представители властей обратились к жителям региона с призывом соблюдать предельную осторожность, не ходить в одиночку в лесистую местность и немедленно сообщать правоохранителям о появлении диких животных вблизи жилых домов.

Напомним, в этом году в джунглях Индонезии на острове Сулавеси был найден самый большой питон в дикой природе весом более 96 килограмм.