В России испытали дрон «Сибирячок-5», возвращающийся при потере сигнала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России испытали дрон пятого поколения «Сибирячок-5», который может самостоятельно возвращаться назад при потере сигнала. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Стресс-испытания квадрокоптера прошли в условиях радиоэлектронной борьбы. Дрон также проверили в плохую погоду, включая ледяной дождь. В госкорпорации заявили, что аппарат показал высокую живучесть и выполнил задачи в зоне помех.

«Специалисты Госкорпорации Ростех провели успешные стресс-испытания квадрокоптера "Сибирячок-5"», — говорится в сообщении.

Главная особенность аппарата — способность вернуться назад даже при потере связи с оператором. Для этого используется система визуальной одометрии. Она помогает дрону ориентироваться по изображению с камер и отслеживать свое движение без внешнего сигнала.

В «Ростехе» уточнили, что «Сибирячок-5» относится к пятому поколению отечественных квадрокоптеров. Он может автоматически взлетать и садиться, а также находиться в воздухе до 90 минут.

Дальность связи позволяет аппарату работать на расстоянии до 28 километров от пункта управления. Высота полета составляет до 1 тысячи метров, полезная нагрузка — до 4 килограммов. В госкорпорации отметили, что по дальности дрон превосходит иностранные аналоги в своем классе.

«Сибирячок-5» можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, наблюдения за ходом строительства и добычей полезных ископаемых. Также он подходит для поиска людей, фиксации правонарушений и различных спецзадач.

Дрон оснащен лазерным дальномером, видеосистемой со 160-кратным оптическим зумом и ночным видением. На него можно установить дополнительный аккумулятор, чтобы увеличить время полета. Комплектующие аппарата, включая камеры, платы, электродвигатели и контроллеры, полностью российского производства.

Немногим ранее «Ростех» представил комплекс подавления беспилотников «Вика». Он воздействует на каналы спутниковой навигации только при появлении дрона и не мешает гражданской инфраструктуре. Система способна разрывать связь с GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. В госкорпорации отмечали, что такие решения помогают точечно защищать объекты от беспилотников.