Макрон: Трамп изменил мнение по Украине на саммите G7

Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о разговоре с лидером Белого дома Дональдом Трампом на саммите G7. Французский политик отметил, что якобы ему удалось изменить мнение американского лидера по Украине. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу France 2.

«Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение. На саммите действительно произошла смена отношений», — подчеркнул Макрон в разговоре с прессой.

Нужно отметить, что сам Трамп пока никак не прокомментировал эти заявления. На саммите лидер Белого дома продолжал озвучивать свою позицию о важности продолжения переговоров по Украине. А также он отметил, что и Россия, и Украина хотят закончить конфликт.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не увиливала от переговорного процесса по Украине. Но в Кремле напоминают о важных условиях для заключения мира в регионе. Нельзя забывать, что урегулирование первопричин конфликта — это приоритет.