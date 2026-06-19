UOL: Киев попросил президента Бразилии стать посредником на переговорах с РФ. Фото: Pierre Teyssot/GLOBAL LOOK PRESS

Главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой стать посредником на переговорах с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленных бразильских чиновников сообщает местный портал UOL.

Отмечается, что на полях саммита G7 во Франции Зеленский запросил встречу с бразильским лидером. И получив ее, больше 40 минут объяснял Луле да Силве позицию Украины.

Собеседники портала предположили, что причина обращения к руководству Бразилии обусловлена доверительными отношениями президента Бразилии и российского лидера Владимира Путина.

Ранее по итогам саммита ЕС в Брюсселе истинные хозяева Зеленского, лидеры стран союза, заявили о готовности активнее участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Однако никаких инициатив при этом не выдвинули.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские столицы хотят подморозить конфликт на Украине, чтобы затем ввести туда воинские контингенты. Дипломат добавил, что цель Евросоюза заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении режима Владимира Зеленского. Именно поэтому в Европе добиваются скорейшего прекращения огня.