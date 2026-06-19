Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Ожидания главаря киевского режима Владимира Зеленского от лидера Белого дома Дональда Трампа упали до нуля. Об этом сообщает CNN. Издание рассказало, как отношения политиков изменил саммит G7.

Отмечается, что на встрече G7 во Франции Трамп проявил безразличие к бедственному положению Украины, но также выразил некоторую поддержку. Правда, о какой именно поддержке идет речь, непонятно.

«Похоже, Зеленский снизил свои ожидания от Трампа до нуля», — отмечается в статье.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп продолжает продвигать свою позицию о том, что конфликт на Украине должен быть прекращен в скором времени. Также лидер Белого дома до этого утверждал, что именно Киев является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора по Украине.