Страны восточного фланга ЕС давят на Брюссель: причиной стали системы ПВО

Bloomberg: страны восточного фланга ЕС требуют ускорить выделение денег на ПВО Фото: REUTERS.

Страны восточного фланга ЕС усиливают давление на Брюссель с целью ускорить принятие решения по выделению средств на системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от беспилотников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, поводом для недовольства восточноевропейских стран стали затянутые сроки согласования бюджетов. В настоящее время проекты по финансированию в ЕС планируют утвердить только в ноябре.

«Страны Евросоюза на восточном фланге блока усиливают давление на Брюссель с целью ускорить одобрения финансирования для средств ПВО на фоне того, как все больше беспилотников залетают в их воздушное пространство», — передает агентство.

Как отмечают источники Bloomberg, текущие графики вызвали особое раздражение и резкую критику со стороны стран Балтии, которые настаивают на незамедлительных мерах по укреплению безопасности воздушных границ сообщества.

Ранее сайт KP.RU рассказал, как появившиеся в Прибалтике украинские беспилотники посеяли разброд в НАТО.