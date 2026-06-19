Два подземных толчка зафиксированы у берегов Камчатки, возможна волна Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

У берегов Камчатки зарегистрировали два подземных толчка, возможен подход волны к нескольким населенным пунктам. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным Центра цунами, к Петропавловску-Камчатскому волна может подойти в 19:53. Ее высота предварительно оценивается в 0,06 метра.

Также возможен подход волны к поселку Усть-Камчатск. Там ее ждут в 19:33, высота может составить 0,25 метра. У села Никольского Алеутского округа волна может подойти в 19:29, ее высота оценивается в 0,38 метра.

«Сразу два подземных толчка зарегистрированы у берегов Камчатки», — говорится в сообщении ведомства.

Жителей Камчатки призвали не выходить в прибрежные зоны.

Немногим ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг находился на глубине 29 километров. Подземные колебания дошли до прибрежных территорий, но серьезных последствий тогда не зафиксировали. Угроза цунами после тех толчков не объявлялась.