Мема: Европа потеряла чувство реальности и провоцирует Россию. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

На фоне растущей военной поддержки Украины со стороны стран Европы и попыток массированной атаки на Москву, мирный переговорный процесс оказался скомпрометированным. Более того, это говорит о том, что ЕС теряет чувство реальности и не понимает последствий своих решений. Об этом в соцсети Х заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик напомнил, что многие страны недавно заявили о серьезном наращивании военной помощи режиму Владимира Зеленского. Одни увеличивают финансирование, другие - поставку боеприпасов. И это крайне опасно.

«Мне кажется, европейские лидеры потеряли чувство реальности, они не до конца понимают, насколько опасную политику проводят своими решениями», - признался Мема.

Также политик заметил, что последнее решение об отмене запрета на ядерное оружие должно стать тревожным сигналом для всей Европы.

Ранее Армандо Мема заявил, что Украина и Евросоюз пытаются представить Россию агрессором после инцидента с Киево-Печерской лаврой. Он подчеркнул, что храм на Украине, по всей видимости, был поврежден после попадания ракеты Patriot. Вместе с тем стоит учитывать другой факт – переданное Киеву западное вооружение является далеко не лучшим.