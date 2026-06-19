Economist: Украина и США обсуждают заморозку конфликта на текущих позициях

Главарь киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Украина и США обсуждают прекращение боевых действий на текущих позициях. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

Отмечается, что контакты сторон по этому вопросу происходят ежедневно. Более того, издание утверждает, что возобновились неофициальные переговоры с Россией.

«Одна из идей, которая обсуждается, — это прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии боевого соприкосновения, а затем более широкое соглашение», — говорится в источнике.

Напомним, Трамп и президент России Владимир Путин на Аляске договорились о завершении конфликта при выводе ВСУ из Донбасса. Украина и ЕС пытаются склонить Трампа отказаться от соглашения и настаивают на завершении противостояния при условии заморозки конфликта на текущих позициях.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле никак не комментируют эту новость. Но позиция Москвы по конфликту на Украине известна и остается неизменной. России важно добиться стабильного мира, а не временного перемирия. Более того, Путин заявлял, что можно переходить к переговорам и без заморозки боев по линии боевого соприкосновения.