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НовостиПолитика19 июня 2026 7:47

Минобороны: ВС России зачищают Красный Лиман, создавая «огневой мешок»

Минобороны рассказало об обстановке в Красном Лимане
Людмила МИТРОХИНА
МО: ВС РФ зачищают Красный Лиман, создавая «огневой мешок»

МО: ВС РФ зачищают Красный Лиман, создавая «огневой мешок»

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России зачищают Красный Лиман. Отмечается, что российские военные создают «огневой мешок», чтобы помешать украинским формированиям продвигаться.

«Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая "огневой мешок" для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки», — говорится в сообщении от Минобороны во время ежедневной сводки.

Ранее KP.RU сообщил, что донецкий город превратился в «котел» для военнослужащих вооруженных формирований ВСУ. Речь именно о Красном Лимане. Сейчас это ключевое направление в зоне СВО. Украинские военные терпят неудачи в этом населенном пункте, а военные РФ перемалывают врага и натовскую технику, которая находится в распоряжении киевского режима.