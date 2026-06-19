Движение судов по Волго-Каспийскому каналу ограничили. Фото: пресс-служба губернатора АО

Движение судов на участке 151–155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала временно приостановлено. Ограничения действуют с 00:00 мск 19 июня до 00:00 мск 22 июня. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Причиной перекрытия стала сложная навигационная обстановка после паводка. Сейчас на отрезке пути проводятся экстренные аварийно-восстановительные работы. В круглосуточном режиме организовано дноуглубление. Все силы находятся в повышенной готовности. На объекте задействовано четыре высокопроизводительных земснаряда.

Ход работ курирует объединенный оперштаб Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт» и Администрации морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей.

Судовладельцев просят заблаговременно скорректировать графики движения. Канал планируется открыть сразу по окончании дноуглубления, но не позднее полуночи 22 июня.

Напомним, в начале недели специалисты сообщили, что в Астраханской области завершается одно из самых лучших половодий за 20 лет. По оценке экспертов, половодье прошло максимально близко к естественным гидрологическим процессам Волго-Ахтубинской поймы и западно-подстепных ильменей.