Зеленскому снова мало: Киев давит на жалость и требует больше денег от Европы

Фото: REUTERS.
Украине нужен еще один пакет помощи, чтобы пережить зиму. Об этом заявил Владимир Зеленский.
С очередными требованиями глава киевского режима выступил во время заседания Европейского совета. Тогда он сообщил, мол, Киеву нужно буквально все.
«Речь идет о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования, а также как минимум 300 ракет для систем ПВО», — сказал Зеленский.
Он также добавил, мол, «хотел бы завершить конфликт до зимы».
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта и никогда от них не отказывалась. По словам российского лидера, определенные контакты между Москвой и Киевом сохраняются, хотя полноценных переговоров сейчас нет. В Кремле также подчеркивали, что дипломатический путь остается для РФ предпочтительным.