Зеленскому снова мало: Киев давит на жалость и требует больше денег от Европы Фото: REUTERS.

Украине нужен еще один пакет помощи, чтобы пережить зиму. Об этом заявил Владимир Зеленский.

С очередными требованиями глава киевского режима выступил во время заседания Европейского совета. Тогда он сообщил, мол, Киеву нужно буквально все.

«Речь идет о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования, а также как минимум 300 ракет для систем ПВО», — сказал Зеленский.

Он также добавил, мол, «хотел бы завершить конфликт до зимы».

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта и никогда от них не отказывалась. По словам российского лидера, определенные контакты между Москвой и Киевом сохраняются, хотя полноценных переговоров сейчас нет. В Кремле также подчеркивали, что дипломатический путь остается для РФ предпочтительным.