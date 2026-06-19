В ООН бьют тревогу из-за побегов больных Эболой пациентов: люди покидают карантин от голода

Пациенты с симптомами Эболы более 150 раз сбегали из больниц ДРК из-за голода. Фото: Agencia Uno/GLOBAL LOOK PRESS

Пациенты с подозрением на заражение лихорадкой Эбола больше 150 раз с начала мая сбегали из больниц и карантинных центров в Конго из-за нехватки продовольствия. Об этом со ссылкой на ответственного за деятельность Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в ДРК Дэвида Стивенсона сообщает Bloomberg.

Речь, в частности, идет о тех, кому положена изоляция из-за подозрений на Эболу.

«Столкнувшиеся с карантином и попавшие в больницы часто теряют возможность работать и получать еду от семей», - отметил сотрудник ООН, добавив, что голод стал серьезным препятствием для борьбы с Эболой в ДРК.

Ранее сообщалось, что Россия передала странам Африки более 7 тысяч российских тест-систем для выявления лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио.

До этого сообщалось, что вспышка Эболы в Конго оказалась гораздо масштабнее, нежели о ней говорят официальные данные. Число случаев больше, поскольку отслеживание контактов затруднено, не хватает чистой воды, а санитарная инфраструктура находится в плачевном состоянии.