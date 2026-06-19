Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Более половины поляков хотят лишить главаря киевского режима Владимира Зеленского польской награды, гласит опрос United Surveys. Это вызывает разногласия между властью и оппозицией. Об этом пишет издание Onet News.

«За такое решение проголосовали 51,2% испытуемых. Ответ «Определенно да» дали 31,9%, а «Скорее так» — 19,3% респондентов», — отмечается в издании.

Напомним, президент Польши Карл Навроцкий объявил, что хочет лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за присвоения подразделению украинской армии имени «герои УПА»*. Движение Киева вызвало возмущение польских политиков. Украина утверждала, что оно не было направлено на Польшу.

* — Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.