"Калашников" разрабатывает многоуровневую систему противодействия дронам Фото: REUTERS.

Концерн "Калашников" строит свою стратегию по борьбе с беспилотниками на принципе эшелонированной обороны, которая включает в себя средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании на полях международной выставки "Национальная безопасность. Беларусь-2026".

"В рамках этой работы концерн готовится к серийному освоению нового зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона-Э", - рассказал агентству собеседник.

По его словам, эта система предназначена для защиты стратегически важных объектов от средств воздушного нападения, в первую очередь БПЛА среднего класса.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня "Калашников" начал отгрузку новейшего дрона "Скат-220" для заказчика. Новый БПЛА имеет размах крыла всего 2,2 метра, а его вес составляет 12 кг. Благодаря этому дрон способен разгоняться до рекордных для своего класса 160 км/ч. Разработчик отметил, что такие характеристики делают этот беспилотник уникальным.