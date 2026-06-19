Politico: большинство стран Европы выступают за переговоры с Россией по Украине Фото: Shutterstock.

Большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, на саммите ЕС в Брюсселе многие лидеры поддержали председателя Европейского совета Антониу Кошту, который выступает за налаживание диалога с Москвой. Более того, сторонников контактов с Россией оказалось «подавляющее большинство». Против выступили Франция и Германия, которые сочли, что сейчас для переговоров неподходящее время. Их поддержали Дания, Нидерланды и Эстония.

Кроме того, в ЕС возникли разногласия из-за того, кто именно должен говорить от имени объединения по украинскому вопросу. Некоторые страны задавались вопросом, почему этим занимается Европейский совет, а не Еврокомиссия или внешнеполитическая служба ЕС.

Италия и Польша, по данным издания, также остались недовольны тем, что их не пригласили на переговоры с Зеленским перед саммитом. Кроме того, в Риме и Варшаве считают свою роль в урегулировании украинского кризиса слишком незначительной.

Немногим ранее Владимир Путин отмечал, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Более того, Москва никогда от них не отказывалась. По словам президента, определенные контакты между Москвой и Киевом сохраняются. Однако полноценных переговоров сейчас нет.