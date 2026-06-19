Ушаков: Россия уже давно развернулась в сторону Азии. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Россия уже давно развернулась в сторону Азии. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос ИС «Вести», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях саммита Россия — АСЕАН.

«Давно уже все развернуто», — сказал он.

Кроме того, помощник президента высоко оценил прошедший в Казани саммит и по содержательности дискуссий, и по состоявшимся потом двусторонним встречам. Они были позитивные и полезные, заключил Юрий Ушаков.

На саммите, напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости перевода торговых расчетов между участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на национальные валюты.

А президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса Удет Суванавонг сообщил, что внедрение российской платежной системы «Мир» в странах АСЕАН станет одним из ключевых вопросов саммита в Казани.