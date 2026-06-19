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НовостиЗвезды19 июня 2026 8:17

Концерт Тхагалегова в Екатеринбурге отменен из-за болезни

Концерт исполнителя хита «Я за тебя калым отдам» снова отменили
Людмила МИТРОХИНА
Певец Мурат Тхагалегов Фото взято с личной страницы «ВКонтакте» исполнителя

Певец Мурат Тхагалегов Фото взято с личной страницы «ВКонтакте» исполнителя

Фото: СОЦСЕТИ.

Концерт Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге, запланированный на 20 июня, перенесен на сентябрь из-за болезни артиста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова организаторов мероприятия.

«Организатор нам сегодня сообщил, что артист болеет. Выступление перенесено на 7 сентября», — отмечается в сообщении источника.

До этого появилась информация, что Тхагалегов госпитализирован в Новосибирске из-за кровотечения пищевода. Причем это уже не первый раз, когда концерт исполнителя хита «Я за тебя калым отдам» отменяется из-за состояния здоровья артиста. Похожий инцидент был в феврале 2026 года. Выступление в Краснодаре было сорвано, позже Мурат извинился за это перед своими поклонниками. Что именно случилось с исполнителем, неизвестно, он лишь заявил, что находился в больнице.