Алла Пугачева проигнорировала юбилей Максима Галкина* в соцсетях

Алла Пугачева не стала публично поздравлять Максима Галкина* с юбилеем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Алла Пугачева в этом году не стала публично поздравлять своего мужа Максима Галкина*, которому исполнилось 50 лет.

Вместо традиционных поздравлений в адрес супруга Пугачева опубликовала в соцсети пост, посвященный Екатерине Трофимовой, жене Владимира Кузьмина, которая отмечает день рождения в тот же день. Стоит отметить, что ранее 77-летняя певица всегда открыто поздравляла Галкина* и членов семьи с праздниками.

Сам именинник ограничился лаконичным постом со своими свежими фотографиями и подписью «50». В комментариях под публикацией юмориста поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу, включая Кристину Орбакайте, Светлану Лободу и Альбину Джанабаеву. Причины, по которым Пугачева обошла вниманием круглую дату мужа в соцсетях, пока не известны.

Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что Пугачева и Галкин* могут потерять недвижимость в России из-за нового закона об аресте активов релокантов, выступающих против интересов страны. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года и не будет иметь обратной силы.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.