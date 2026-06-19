На Камчатке произошло не менее 12 землетрясений за 1,5 часа Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

У берегов Камчатки за полтора часа произошло не меньше двенадцати землетрясений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на филиал ФИЦ ЕГС РАН.

По данным агентства, их магнитуда составила до 6,7.

При этом, как отметило издание, в 10:52 по мск на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2, сила толчков в Петропавловске-Камчатском составила до 3 баллов.

Как писал сайт KP.RU, по данным краевого МЧС РФ, у берегов Камчатки зарегистрировали два подземных толчка, возможен подход волны к нескольким населенным пунктам. Уточнялось, что к краевому центру волна может подойти вечером. Ее высота предварительно оценивается в 0,06 метра. Также возможен подход волны к поселку Усть-Камчатск. Там ее ждут в 19:33, высота может составить 0,25 метра. У села Никольского Алеутского округа волна может подойти в 19:29, ее высота оценивается в 0,38 метра.