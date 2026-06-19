Суд продлил домашний арест продюсеру Линды по делу о правах на песни Фадеева Фото: Shutterstock.

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил еще на два месяца меру пресечения продюсеру Михаилу Кувшинову. Музыкант, известный по работе с певицей Линдой (Светланой Гейман), останется под домашним арестом до 20 августа. Об этом пишет ТАСС.

Кувшинов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, речь идет о махинациях с авторскими правами на музыкальные произведения знаменитого композитора и продюсера Максима Фадеева.

Напомним, уголовное дело было возбуждено весной этого года. В мае Тверской суд Москвы отправил продюсера под домашний арест. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, однако суд счел доводы следствия обоснованными. Наказание по вменяемой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.