RMF24: Туск вышел из себя на саммите G7 из-за решения о переговорах с Россией Фото: REUTERS.

Премьер Польши Дональд Туск вышел из себя из-за обсуждения контактов Евросоюза с Россией. Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, спор возник на саммите ЕС. Часть лидеров раскритиковала главу Европейского совета Антониу Кошту из-за «контактов его аппарата с Москвой». При этом, как пишет RMF24, претензии касались не только самого факта разговоров. Недовольство вызвало и то, что о них заранее предупредили не все страны сообщества.

«Польша не примет ситуацию, когда решения, касающиеся безопасности и контактов с Россией, будут принимать крупнейшие страны без участия Польши», — заявил Туск.

По данным издания, Варшава опасается форматов, где главную роль могут получить только крупнейшие европейские государства. В частности, упоминается формат E3, куда входят Франция, Германия и Великобритания.

Кошта, в свою очередь, объяснял лидерам ЕС, что не ведет с Россией содержательных переговоров. По его словам, речь только о сохранении каналов связи на случай начала мирного процесса.

Немногим ранее KP.RU сообщал, что в Евросоюзе возникло недовольство из-за контактов Кошты с Россией. Несколько стран ЕС раскритиковали попытки наладить диалог с Москвой. При этом на саммите не удалось согласовать ни кандидатуру возможного переговорщика, ни параметры будущих контактов.